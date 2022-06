Aveva lasciato l'Italia in lacrime: ora Modesto torna dalla Grecia, per far crescere il Monza (Di giovedì 9 giugno 2022) Il cupido del mercato, se ce n'è uno, lo colpì in pieno petto in un albergo a Montecarlo, quasi vent'anni fa. Estate 2003, François Modesto gioca nel Cagliari ed è uno dei più rappresentativi, pupillo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Il cupido del mercato, se ce n'è uno, lo colpì in pieno petto in un albergo a Montecarlo, quasi vent'anni fa. Estate 2003, Françoisgioca nel Cagliari ed è uno dei più rappresentativi, pupillo ...

