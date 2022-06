Auto, il "tutto elettrico" al 2035 spacca anche i sindacati (Di giovedì 9 giugno 2022) La posizione del Parlamento Ue sullo stop dal 2035 alla vendita di Auto a benzina e diesel non trova uniti nemmeno i sindacati. Se il voto a Strasburgo ha diviso le forze di maggioranza, la decisione dell’Europarlamento di appoggiare il piano della Commissione europea per il futuro dei motori a scoppio ha trovato le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori su posizioni molto diverse sulla data scelta anche se il problema non sembra essere solo quello delle tempistiche scelte. Simone Marinelli, responsabile Automotive di Fiom-Cgil afferma che il sindacato appoggia la proposta. “Sicuramente va nella direzione che abbiamo auspicato, risponde al problema climatico e toglie incertezza al settore fissando un obiettivo chiaro. Ma apre anche un tema di fondamentale importanza di cui ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) La posizione del Parlamento Ue sullo stop dalalla vendita dia benzina e diesel non trova uniti nemmeno i. Se il voto a Strasburgo ha diviso le forze di maggioranza, la decisione dell’Europarlamento di appoggiare il piano della Commissione europea per il futuro dei motori a scoppio ha trovato le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori su posizioni molto diverse sulla data sceltase il problema non sembra essere solo quello delle tempistiche scelte. Simone Marinelli, responsabilemotive di Fiom-Cgil afferma che il sindacato appoggia la proposta. “Sicuramente va nella direzione che abbiamo auspicato, risponde al problema climatico e toglie incertezza al settore fissando un obiettivo chiaro. Ma apreun tema di fondamentale importanza di cui ...

