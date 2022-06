Arisa al Padova Pride Village: programma, data e biglietti in prevendita (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sarà un concerto speciale di Arisa, al Padova Pride Village. La cantautrice si esibirà presso la Fiera di Padova in occasione del più grande festival LGBTQ+ italiano che accompagnerà l’estate della città veneta da venerdì 10 giugno a sabato 10 settembre. Il concerto di Arisa al Padova Pride Village Arisa sarà la guest star della serata di apertura del Padova Pride Village che si terrà venerdì 10 giugno 2022 presso la Fiera di Padova. Gli eventi inizieranno alle 19:30 presso il Boulevard con l’evento drink+music di AperiRadio per poi lasciare spazio ad Adriana Lo Russo che taglierà il nastro per la cerimonia d’apertura. Subito dopo sul palco ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sarà un concerto speciale di, al. La cantautrice si esibirà presso la Fiera diin occasione del più grande festival LGBTQ+ italiano che accompagnerà l’estate della città veneta da venerdì 10 giugno a sabato 10 settembre. Il concerto dialsarà la guest star della serata di apertura delche si terrà venerdì 10 giugno 2022 presso la Fiera di. Gli eventi inizieranno alle 19:30 presso il Boulevard con l’evento drink+music di AperiRadio per poi lasciare spazio ad Adriana Lo Russo che taglierà il nastro per la cerimonia d’apertura. Subito dopo sul palco ...

