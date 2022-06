A Severodonetsk si combatte casa per casa (Di giovedì 9 giugno 2022) Ore 7.50 - Battaglia senza sosta nella città del Donbass Non si placa la battaglia tra le vie si Severodonetsk dove l'esercito ucraino sta resistendo malgrado siano in netta inferiorità numerica rispetto agli uomini dell'esercito russo. Leggi su panorama (Di giovedì 9 giugno 2022) Ore 7.50 - Battaglia senza sosta nella città del Donbass Non si placa la battaglia tra le vie sidove l'esercito ucraino sta resistendo malgrado siano in netta inferiorità numerica rispetto agli uomini dell'esercito russo.

Advertising

ilgiornale : Si combatte strada per strada, per Kiev le prossime ore saranno decisive non solo per Severodonetsk ma anche per la… - marco_disaro : RT @Radio1Rai: #Ucraina Si combatte duramente e senza sosta a #Severodonetsk. #Zelensky “In gioco il destino del #Donbass”. L’inviato Ilar… - Radio1Rai : #Ucraina Si combatte duramente e senza sosta a #Severodonetsk. #Zelensky “In gioco il destino del #Donbass”. L’inv… - marchess88 : È asse sul grano tra #Russia e #Turchia e intanto i russi hanno effettuato un raid in una scuola nel #Donbass e si… - Marchess86 : È asse tra #Russia e #Turchia sul grano e intanto si è verificato un raid russo nel #Donbass e si combatte a… -