Vincoli e piani di lottizzazione a Isola Sacra | arriva lo sblocco | le aree verranno riclassificate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella giornata di ieri è stato pubblicato il Decreto Segretariale 46/2022 concernente la ridefinizione e riclassificazione dellee vincolate di. Le parole del sindaco “E’ un risultato che attendevamo da tempo. Grazie al decreto di riclassificazione deidel 1 giugno scorso, ora si potrà procedere con l’attuazione della gran parte delle previsioni di Piano regolatore di, soprattutto per quanto riguarda i B4A, che diventano in gran parte attuabili, ma novità ci sono anche per idi. Ne beneficieranno tantissimi cittadini e proprietari, che attendevano questa notizia da anni. La buona politica porta sempre a grandi risultati”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. La soddisfazione ...