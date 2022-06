Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti a un asilo

Advertising

bizcommunityit : Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo - 1fiorexme : RT @romatoday: Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo - infoitinterno : Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo - giuliog : RT @romatoday: Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo - gidolo : RT @romatoday: Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni davanti all'ingresso di un asilo -

Bloccati, uno di loro hala fuga con un'auto, ma si è schiantato contro dei motorini ed è ... L'infatti era destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna, ma è stato sorpreso ...Sono stati attimi di terrore per una madre e il suo bambino aggrediti, improvvisamente, all'uscita dall'asilo, da unsbucato dal nulla. Ha urlato 'è mio figlio' e hadi rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all'uscita di un asilo in zona Eur, a Roma. L'episodio è accaduto fuori dall'...Uomo cerca di portar via dalla scuola materna un bimbo di 4 anni. Sventato il tentato rapimento in un asilo di Roma frequentato da vip.Sono ancora poche le informazioni che arrivano da Roma ma quelle che abbiamo, ci permettono di raccontare una storia che ha davvero dell’assurdo e che è anche molto preoccupante. I fatti questa mattin ...