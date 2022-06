Tre minori arrestati dopo un tentativo di rapina | durante la fuga esplosi colpi d’arma da fuoco

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ancora, a Napoli. Ieri sera, in tre, 14, 15 e 16 anni, prima hanno tentato unaad un supermercato, minacciando il titolare con una pistola , poi risultata ‘replica‘ priva del tappo rosso. Poi, quando si sono resi conto che la Polizia stava arrivando, sono scappati ed è iniziato un inseguimentoil quale uno dei tre ha estratto la pistola sparando contro un agente e di contro gli agenti hanno sparato alcuni, uno dei quali contro la gomma della moto. E’ iniziato tutto in via Cairoli, con una segnalazione di unaal supermercato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto uno scooter con tre persone a bordo che, alla loro vista, sono fuggiti. Agli operatori il titolare del market ha raccontato che, poco prima, ...

