Soldarietà | a Pozzuoli il torneo di calcio ‘Un gol per l’Ucraina’

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si intitola “Un gol per l’Ucraina” l’iniziativa sportiva a sfondo benefico in programma per sabato 11 giugno allo stadio comunale “Domenico Conte” didove tre squadre cittadine, Puteolana 1902, Rione Terra e Puteolana 1909 ed una rappresentativa degli allievi dell’ Accademia Aeronautica si sfideranno in un quadrangolare dicon lo scopo di raccogliere fondi per i bambini vittime della guerra. Ild’inizio del, organizzato dal Rotary Club di, e’ previsto per ore 17.30. Il ricavato della vendita dei biglietti, in prevendita apresso il Rione Terra Cafè, in viale Capomazza 4 e presso Puteoli Viaggi, in via Girone 6. sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Maria Rannello per ...