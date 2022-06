Serie A | spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti | l’ipotesi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LaA starebbe pensando di inserire loindi: la novità Il prossimo 24 giugno sarà stilato il calendario della prossimaA. Un campionato particolare, che verrà interrotto per quasi due mesi per far spazio al Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Nella prossima stagione, però, potrebbe esserci un’importante novità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i club potrebbero chiedere alla FIGC una deroga per giocarsi locon unoindi. Niente più scontri diretti e differenza reti, quindi, ma un match secco per assegnare il titolo. ...

Advertising

PCinaglia : @CDM_Giuliano @CalcioFinanza Gli scontri diretti stanno bene anche prima della differenza reti. Se abbiamo fatto du… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Quella proposta dalla Lega #SerieA potrebbe essere una vera e propria rivoluzione - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, novità spareggio #Scudetto con squadre a pari punti - _SiGonfiaLaRete : Serie A, spareggio scudetto in caso di squadre a parità punti? La proposta - lccatt : RT @CalcioFinanza: #SerieA, novità spareggio #Scudetto con squadre a pari punti -

...stagione (13 agosto 2022 - 4 giugno 2023) verrà sorteggiato il calendario della prossimaA, ... Una sola volta il campionato fu deciso allo, nel 1964 quando il Bologna superò l'Inter di ...La nuovaA prenderà forma venerdì 24 giugno : è il giorno in cui verrà compilato il calendario del ... in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi il titolo allo: quest'anno, ...Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il calendario resterà asimmetrico, ma, soprattutto, verrà chiesta alla Figc una deroga: in caso di arrivo a pari punti in testa, lo scudetto sarebbe deciso allo ...La nuova Serie A, come già ormai noto a tutti inizierà il 13 Agosto per poi concludersi il 4 Giugno 2023, il tutto legato all'interruzione che avverrà nel mese di Novembre per la disputa dei Mondiali ...