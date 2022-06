Selvaggia Lucarelli e il post commosso: “Godzilla è morto di cushing, scrivo cosìè perché è molto insidioso e se lo scoprite potete dare altro tempo al vostro cane…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Me lo avete chiesto in tanti. Come è morto Godzilla? Va bene, è venuto il momento di parlarne. Godzilla è morto in un modo che non ci aspettavamo. perché sia chiaro, sapevamo che non sarebbe diventato un vecchietto, ma pensavamo che ce l’avrebbe portato via il cuore. E invece no, ce l’ha portato via una cosa di cui non sapevamo neppure il nome”. Così Selvaggia Lucarelli inizia il post nel quale racconta la perdita del suo amato cane. La giornalista spiega che l’animale stava poco bene da qualche tempo, e arriva fino all’autunno scorso: “Inizia a faticare un po’ nel camminare a lungo. Le passeggiate diventano sempre più brevi. Vabbè, è il cuore, pensiamo noi. Sta invecchiando. Ha una zampa un po’ infiammata, il veterinario cerca una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Me lo avete chiesto in tanti. Come è? Va bene, è venuto il momento di parlarne.in un modo che non ci aspettavamo.sia chiaro, sapevamo che non sarebbe diventato un vecchietto, ma pensavamo che ce l’avrebbe portato via il cuore. E invece no, ce l’ha portato via una cosa di cui non sapevamo neppure il nome”. Cosìinizia ilnel quale racconta la perdita del suo amato cane. La giornalista spiega che l’animale stava poco bene da qualche, e arriva fino all’autunno scorso: “Inizia a faticare un po’ nel camminare a lungo. Le passeggiate diventano sempre più brevi. Vabbè, è il cuore, pensiamo noi. Sta invecchiando. Ha una zampa un po’ infiammata, il veterinario cerca una ...

