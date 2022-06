(Di mercoledì 8 giugno 2022) Cristianoha 37 anni e pur avendo tuttora un'invidiabile condizione fisica in Portogallo cominciano a chiedersi chi sarà il suo erede, magari continuando a fare le fortune della nazionale. E c'...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Santos: 'Leao successore di Cristiano Ronaldo? Nessuno può esserlo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Santos: 'Leao successore di Cristiano Ronaldo? Nessuno può esserlo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Santos: 'Leao successore di Cristiano Ronaldo? Nessuno può esserlo' - napolimagazine : PORTOGALLO - Santos: 'Leao successore di Cristiano Ronaldo? Nessuno può esserlo' - apetrazzuolo : PORTOGALLO - Santos: 'Leao successore di Cristiano Ronaldo? Nessuno può esserlo' -

Agenzia ANSA

Così oggi la domanda è stata rivolta, in conferenza stampa, al ct della Seleçao Fernando, alla vigilia della partita di Nations League contro la Repubblica Ceca: Rafaelpuò essere 'l'...... Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes;, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. C. T: Fernando. REPUBBLICA CECA (4 - 2 - 3 - 1) : Vaclik, ... Santos, Leao successore Ronaldo Nessuno può esserlo' - Calcio Cristiano Ronaldo ha 37 anni e pur avendo tuttora un'invidiabile condizione fisica in Portogallo cominciano a chiedersi chi sarà il suo erede, magari continuando a fare le fortune della nazionale. (AN ...Cristiano Ronaldo tem 37 anos e, apesar de os números estarem longe de apontar o fim da carreia do capitão da seleção nacional, o certo é que esse final está agora mais perto. É a lei da vida. E a le ...