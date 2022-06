Sallusti vs Di Battista a DiMartedì: «Il M5s faceva liste di proscrizione dei giornalisti» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sallusti vs Di Battista. Il direttore di Libero torna a farsi sentire. Dopo Non è l’Arena di Massimo Giletti, ora tocca a DiMartedì. «Quando lui comandava nei Cinquestelle, loro tutte le settimane facevano una lista di proscrizione dei giornalisti da mettere all’indice». È quanto Alessandro Sallusti ha detto ad Alessandro Di Battista durante la trasmissione. La reazione del giornalista è stata scatenata dalle parole che l’ex esponente del Movimento 5 Stelle gli ha rivolto durante il suo intervento nel programma: «Anziché indignarsi perché i servizi segreti indagano sul pensiero di alcuni soggetti, tra cui un parlamentare, sbatte il mostro in prima pagina come ha fatto il Corriere della Sera, con foto segnaletiche. È una vergogna, mi auguro che il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 giugno 2022)vs Di. Il direttore di Libero torna a farsi sentire. Dopo Non è l’Arena di Massimo Giletti, ora tocca a. «Quando lui comandava nei Cinquestelle, loro tutte le settimaneno una lista dideida mettere all’indice». È quanto Alessandroha detto ad Alessandro Didurante la trasmissione. La reazione del giornalista è stata scatenata dalle parole che l’ex esponente del Movimento 5 Stelle gli ha rivolto durante il suo intervento nel programma: «Anziché indignarsi perché i servizi segreti indagano sul pensiero di alcuni soggetti, tra cui un parlamentare, sbatte il mostro in prima pagina come ha fatto il Corriere della Sera, con foto segnaletiche. È una vergogna, mi auguro che il ...

Advertising

InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Di Battista replica a Sallusti: 'Vorrei chiedere perché non ha il coraggio o le palle di dire che Berlusconi è filo Pu… - giornalettismo : Sallusti vs Di Battista a DiMartedì. Il direttore di Libero attacca l'ex esponente dei 5 Stelle: «Il M5s faceva lis… - Salvaroma972 : RT @DavideR46325615: Di Battista replica a Sallusti: 'Vorrei chiedere perché non ha il coraggio o le palle di dire che Berlusconi è filo Pu… - salidaparallela : RT @DavideR46325615: Di Battista replica a Sallusti: 'Vorrei chiedere perché non ha il coraggio o le palle di dire che Berlusconi è filo Pu… - Mirandola59 : RT @DavideR46325615: Di Battista replica a Sallusti: 'Vorrei chiedere perché non ha il coraggio o le palle di dire che Berlusconi è filo Pu… -