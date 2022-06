Salario minimo, Grillo: “È ora di adottare una legge” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #Salariominimo è un fatto importante. E’ ora di adottare una legge sul Salario minimo entro la legislatura per dare finalmente dignità a milioni di lavoratori giovani e meno giovani del nostro Paese!”. È afferma sul suo blog e sui canali social il garante del M5S, Beppe Grillo, commentando l’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul Salario minimo. L’intesa raggiunta a Strasburgo deve spronare l’Italia ad adottare una legge sul Salario minimo entro la legislatura Per il fondatore del Movimento cinque stelle l’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul Salario minimo “è un fatto importante” e deve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) “L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #è un fatto importante. E’ ora diunasulentro la legislatura per dare finalmente dignità a milioni di lavoratori giovani e meno giovani del nostro Paese!”. È afferma sul suo blog e sui canali social il garante del M5S, Beppe, commentando l’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul. L’intesa raggiunta a Strasburgo deve spronare l’Italia adunasulentro la legislatura Per il fondatore del Movimento cinque stelle l’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul“è un fatto importante” e deve ...

