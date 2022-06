Quando esce Prey? Ecco la data di uscita del prequel di Predator (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prey, il prequel di Predator, è in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ nel mese di agosto. In data odierna è stato reso noto il trailer ufficiale dell’emozionante action-thriller prodotto dai 20th Century Studios e diretto dal regista Dan Trachtenberg, già noto per 10 Cloverfield Lane e The Boys. In Italia e nel resto d’Europa Prey sarà inserito nel catalogo del brand Star come Disney+ Original, negli Stati Uniti invece avrà l’etichetta di Hulu Original, mentre in America Latina quella di Star+ Original. Di seguito le informazioni in merito a Quando esce Prey su Disney+ e il video del trailer ufficiale pubblicato quest’oggi dalla piattaforma Disney Plus. Leggi anche: Le 10 migliori serie TV su Disney+: la nostra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022), ildi, è in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ nel mese di agosto. Inodierna è stato reso noto il trailer ufficiale dell’emozionante action-thriller prodotto dai 20th Century Studios e diretto dal regista Dan Trachtenberg, già noto per 10 Cloverfield Lane e The Boys. In Italia e nel resto d’Europasarà inserito nel catalogo del brand Star come Disney+ Original, negli Stati Uniti invece avrà l’etichetta di Hulu Original, mentre in America Latina quella di Star+ Original. Di seguito le informazioni in merito asu Disney+ e il video del trailer ufficiale pubblicato quest’oggi dalla piattaforma Disney Plus. Leggi anche: Le 10 migliori serie TV su Disney+: la nostra ...

