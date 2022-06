Perché il cabaret africano non decolla (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il cabaret africano non è mai decollato. Due i motivi. Il fiume Niger che allaga i locali. Non si capisce Perché insistano a costruirli lì. Forse per copiare lo Zelig di Milano che è sopra la Martesana. Poi mancanza di microfoni ad asta, fuori legge in diversi stati. E’ giusto: se vuoi fare il cretino vai in piazza. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilnon è maito. Due i motivi. Il fiume Niger che allaga i locali. Non si capisceinsistano a costruirli lì. Forse per copiare lo Zelig di Milano che è sopra la Martesana. Poi mancanza di microfoni ad asta, fuori legge in diversi stati. E’ giusto: se vuoi fare il cretino vai in piazza.

