Orietta Berti, il drammatico lutto che l'ha sconvolta: la terribile confessione, "morta per un tumore"

Orietta Berti ha vissuto grandissimi momenti di gioia nella sua vita, ma anche qualche immenso dolore. In un'intervista, di recente, ha raccontato di quando ha perso la nipote di 17 anni e del dolore che questo lutto ha portato nella sua vita. La cantante, reduce dalla messa in onda del programma Quelle Brave Ragazze, prodotto insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo, ha raccontato di cosa significhi vivere nel mondo dello spettacolo e dover sorridere davanti ai riflettori mentre si vive un grande lutto.

Orietta Berti e il dramma vissuto con la nipote

In un'intervista a Il Corriere della Sera Orietta Berti ha raccontato di aver vissuto un momento di grande dramma dovuto alla morte di una nipote che, ancora prima di diventare maggiorenne, aveva avuto ...

