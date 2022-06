Mattino 5 | “È discriminatorio!” | bomba in diretta | non riesce a trattenersi VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Durante ladi5 News, una giornalista non è riuscita a contenere il suo disappunto e si è lasciata andare a una sentenza pesantissima5 News (Mediaset Infinity)Condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci,5 News affronta quotidianamente le vicende politiche, sociali e culturali più rilevanti. Per farlo invita in collegamento o in studio ospiti specializzati sui diversi temi, al fine di affrontare le questioni in un modo profondo e specifico. Durante ladi mercoledì 8 giugno, Francesco Vecchi ha voluto parlare di una questione culturale molto dibattuta. Si tratta di un evento accaduto sul milanese e ha sconvolto parecchie persone. Una giornalista, in particolare, si è lasciata andare a un giudizio senza freni e senza pietà: ecco cos’è ...