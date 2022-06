Lucio Presta sui social spara veleno su Heather Parisi | “Non hai …”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nonostante sia passato qualche anno da quando Niccolò, figlio del noto imprenditore, ha deciso di portare in tribunaleecco che se ne continua ancora a parlare. E nello specifico nelle scorse ore a scagliarsi contro la nota ballerina è stato proprio il marito di Paola Perego. Ma, per quale motivo? La scelta di Niccolòdi portarein tribunale La vicenda che vede protagonista la ballerinae la famiglia diva avanti ormai da qualche anno, e di preciso dal 2017. Tutto ha avuto inizio dopo che la Rai ha deciso di non trasmettere il film ‘Blind Maze’ . Decisione che ha fatto tanto arrabbiare la ...

Advertising

Ettore42332696 : - SunshineMarcoB : RT @fanpage: Il manager della tv è tornato ad alimentare la guerra a distanza con Heather Parisi - Michele_Anzaldi : Anzaldi replica a Lucio Presta: “Mi tira in ballo ma io non l’ho mai nominato. Lui deve pensare e poi dire” - globalistIT : - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il manager della tv è tornato ad alimentare la guerra a distanza con Heather Parisi -

Così il manager, imprenditore e produttore televisivoall'Adnkronos dopo il suo post pubblicato ieri sui social dove 'ricordava' all'ex showgirl Heather Parisi che il tribunale di primo ...'L'agentemi tira in ballo inanellando in un solo tweet una serie impressionante di inesattezze e toni offensivi davvero sopra le righe. Primo: non ho mai nominato né, né i suoi assistiti, ...Nonostante sia passato qualche anno da quando Niccolò Presta, figlio del noto imprenditore Lucio Presta, ha deciso di portare in tribunale Heather Parisi ecco che se ne continua ancora a parlare. E ...Un botta e risposta tra il produttore televisivo e il parlamentare della commissione di vigilanza sulla Rai Michele Anzaldi.