Lavoro | Letta | ' deve essere incentivato più di rendita e investimenti'

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Lavoriamo perchè la riduzione delle tasse sul Lavoro sia una realtà. Non è possibile che un Paese incentivi la rendita e l'investimento finanziario e non il Lavoro, non è possibile. Va incentivato il Lavoro, non le rendite o gli investimenti. Questo fa parte del nostro progetto, lo porteremo avanti con molta determinazione". Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un comizio a La Spezia.

