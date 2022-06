Inter, anche Inzaghi in sede per il rinnovo: tutto fatto per il prolungamento fino al 2024 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Accompagnato dal suo agente, Tullio Tinti, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi era presente oggi all’Interno della sede del club nerazzurro. Qui l’ex Lazio ha parlato con la dirigenza per un rinnovo fino al 2024, allungando quindi di un anno l’accordo attuale. La nuova intesa sarebbe praticamente trovata, e si aspetta che nei prossimi giorni verrà ufficializzata dal presidente Steven Zhang. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Accompagnato dal suo agente, Tullio Tinti, il tecnico dell’Simoneera presente oggi all’no delladel club nerazzurro. Qui l’ex Lazio ha parlato con la dirigenza per unal, allungando quindi di un anno l’accordo attuale. La nuova intesa sarebbe praticamente trovata, e si aspetta che nei prossimi giorni verrà ufficializzata dal presidente Steven Zhang. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - AlfredoPedulla : Anche #Bia, agente di #Cambiaso, in sede #Inter: l’incontro che avevamo preannunciato per oggi - MatteoBarzaghi : Nel pomeriggio di oggi nella sede dell’Inter con l’agente Tinti si è presentato anche Simone Inzaghi che ha sistema… - Simplyciccio : RT @FBiasin: #Inter-#Dybala: l’offerta del club al giocatore è di 5 milioni più bonus, la richiesta di 7 milioni più bonus. Presto un nuo… - garo08capitano : Per quanto mi riguarda possono prendere anche mbappe halland e zizz in porta , il mio parere per quanto vale rimane… -