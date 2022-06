Furbetti del reddito, in tre nei guai (Di mercoledì 8 giugno 2022) Due stranieri e un italiano avrebbero intascato indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale di 31mila euro. E lo avrebbero fatto con false dichiarazioni. Una richiesta di rinvio a giudizio e due decreti disposti dal Tribunale per il processo. Nel primo caso uno straniero avrebbe percepito 5mila euro per il reddito di cittadinanza, pur non avendone titolo. Rischia il processo un ucraino, di 52 anni, accusato di truffa ai danni dello Stato. Altri due invece sono stati rinviati a giudizio per lo stesso reato e rispondono di truffa allo stato e false dichiarazioni. Secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore, nel primo caso lo straniero ucraino avrebbe dichiarato il falso per ottenere l’erogazione del sussidio assistenziale dello Stato, consistente nella percezione del reddito di cittadinanza. Avrebbe omesso di segnalare ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Due stranieri e un italiano avrebbero intascato indebitamente ildi cittadinanza per un totale di 31mila euro. E lo avrebbero fatto con false dichiarazioni. Una richiesta di rinvio a giudizio e due decreti disposti dal Tribunale per il processo. Nel primo caso uno straniero avrebbe percepito 5mila euro per ildi cittadinanza, pur non avendone titolo. Rischia il processo un ucraino, di 52 anni, accusato di truffa ai danni dello Stato. Altri due invece sono stati rinviati a giudizio per lo stesso reato e rispondono di truffa allo stato e false dichiarazioni. Secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore, nel primo caso lo straniero ucraino avrebbe dichiarato il falso per ottenere l’erogazione del sussidio assistenziale dello Stato, consistente nella percezione deldi cittadinanza. Avrebbe omesso di segnalare ...

