Calcio, Nations League 2022: Belgio a valanga contro la Polonia, vittoria col brivido per l’Olanda. Bene Ucraina e Scozia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sono da poco concluse le quattro partite in calendario valevoli per la Nations League 2022-2023 di Calcio. Nella lega A esultano Belgio e Olanda, vittoriose su Polonia e Galles, mentre la lega B celebra i successi di Ucraina e Scozia ai rispettivi danni di Irlanda e Armenia. Belgio-Polonia 6-1 Al King Baudouin Stadium di Bruxelles i padroni di casa dominano in lungo e in largo nel secondo tempo dopo una frazione d’esordio equilibrata. Al gol di Lewandowski (28?) replica Witsel (42?), poi la goleada per mano di De Bruyne (59?), Trossard (73?, 80?), Dendoncker (83?) e Openda (94?). GALLES-OLANDA 1-2 Partita piuttosto bloccata quella andata in scena al Cardiff City Stadium. Koopmeiners estrae dal cilindro la rete del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sono da poco concluse le quattro partite in calendario valevoli per la-2023 di. Nella lega A esultanoe Olanda, vittoriose sue Galles, mentre la lega B celebra i successi diai rispettivi danni di Irlanda e Armenia.6-1 Al King Baudouin Stadium di Bruxelles i padroni di casa dominano in lungo e in largo nel secondo tempo dopo una frazione d’esordio equilibrata. Al gol di Lewandowski (28?) replica Witsel (42?), poi la goleada per mano di De Bruyne (59?), Trossard (73?, 80?), Dendoncker (83?) e Openda (94?). GALLES-OLANDA 1-2 Partita piuttosto bloccata quella andata in scena al Cardiff City Stadium. Koopmeiners estrae dal cilindro la rete del ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Tegola De Ligt in Nations League, il difensore olandese esce dopo 84 minuti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Tegola De Ligt in Nations League, il difensore olandese esce dopo 84 minuti - News24_it : Nations League, i risultati: goleada del Belgio alla Polonia, l'Olanda vince nel recupero - Sky Sport - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Tegola De Ligt in Nations League, il difensore olandese esce dopo 84 minuti - napolimagazine : JUVENTUS - Tegola De Ligt in Nations League, il difensore olandese esce dopo 84 minuti -