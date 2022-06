Advertising

mummy53690440 : Brindisi, diventa mamma a 58 anni: la donna e la piccola stanno bene - olga453901841 : RT @SkyTG24: Brindisi, diventa mamma a 58 anni: la donna e la piccola stanno bene - SkyTG24 : Brindisi, diventa mamma a 58 anni: la donna e la piccola stanno bene - andreastoolbox : #Brindisi, diventa mamma a 58 anni: la donna e la piccola stanno bene - c_ma55i : @AssiaVonNeumann La prima volta che diventa mamma o che lo fa a Brindisi? -

Mamma a 58 anni. Di una bambina concepita attraverso l'inseminazione artificiale. E' successo a, nell'ospedale Perrino, dove la donna originaria di Ostuni ha messo al mondo Ilaria, che pesa 2,3 kg e sta bene, come la mamma. Evento quasi unico 'Sono entrambe in buone condizioni', ha ...Ma in che senso Cioè, la casamia". E lui ha risposto: Sì. Ti lascio la casa, se resti ... prima di andare in pensione e di lasciare questo mondo, radunò i suoi uomini per undi ...Un parto incredibile quello avvenuto all’ospedale di Brindisi dove una donna di 58 anni ha messo al mondo la sua prima figlia. Un festeggiamento speciale al nosocomio di Perrino dove la 58enne ...Ha partorito la sua prima figlia all'età di 58 anni. Il parto è avvenuto nell'ospedale Perrino di Brindisi, nel reparto di ostetricia e ginecologia. Non capita tutti i giorni, vista l'età della neo ma ...