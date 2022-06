Ultime Notizie – Sofia, la bambina di Kiev torna a camminare (Di martedì 7 giugno 2022) Sofia torna a camminare. A soli 13 anni, la ragazzina era arrivata da Kiev al San Raffaele di Roma a fine marzo in condizioni davvero critiche, vittima di uno scontro a fuoco provocato da un attacco russo in cui hanno perso la vita i suoi genitori, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya, la sorella Polina di 10 anni, mentre il fratellino Semyon, di appena 5 anni, ha perso la vita all’Okhmatdyt Children’s Hospital dove era stato portato insieme con Sofia per le ferite riportate nell’attacco. Semyon avrebbe compiuto 6 anni il 3 giugno. Anche per Sofia la speranza era appesa a un filo, ma grazie alle cure ricevute al San Raffaele di Roma ce l’ha fatta e ora, a tre mesi da quel tragico incidente in cui ha perso tutta la sua famiglia, Sofia torna a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022). A soli 13 anni, la ragazzina era arrivata daal San Raffaele di Roma a fine marzo in condizioni davvero critiche, vittima di uno scontro a fuoco provocato da un attacco russo in cui hanno perso la vita i suoi genitori, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya, la sorella Polina di 10 anni, mentre il fratellino Semyon, di appena 5 anni, ha perso la vita all’Okhmatdyt Children’s Hospital dove era stato portato insieme conper le ferite riportate nell’attacco. Semyon avrebbe compiuto 6 anni il 3 giugno. Anche perla speranza era appesa a un filo, ma grazie alle cure ricevute al San Raffaele di Roma ce l’ha fatta e ora, a tre mesi da quel tragico incidente in cui ha perso tutta la sua famiglia,a ...

