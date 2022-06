Test, se trovi il gatto nascosto tra i procioni in 30 secondi sei un genio (Di martedì 7 giugno 2022) Dove si trova il gatto in questa fotografia? L’animale a quattro zampe riesce a mimetizzarsi perfettamente con il resto dei procioni. Mettetevi in gioco e risolvete il Test, trovando il gattino! Riuscite a individuare il gatto nascosto tra i procioni? Questo Test per allenare la mente è piuttosto complicato. Bisogna concentrarsi e scrutare attentamente l’immagine … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 7 giugno 2022) Dove si trova ilin questa fotografia? L’animale a quattro zampe riesce a mimetizzarsi perfettamente con il resto dei. Mettetevi in gioco e risolvete il, trovando il gattino! Riuscite a individuare iltra i? Questoper allenare la mente è piuttosto complicato. Bisogna concentrarsi e scrutare attentamente l’immagine … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

egometc : @jesuisboni_ Sisi fanno il test, comunque per il B1 io mi sono preparata seguendo giusto gli esercizi che trovi su… - howajtow : @alxssandroo ahh ho capito, e come ti trovi? io ho fatto il test di ingresso per psicologia ma sto aspettando i ban… - zazoomblog : Test visivo: se trovi sei cavalli in 30 secondi sei un genio - #visivo: #trovi #cavalli #secondi - pasha971 : @ProfMBassetti Con i test pcr, a tutta velocità, sai quanti ne trovi di sti casi?? Ormai col coviddi abbiamo format… - DarkLadyMouse : @BarbagianStein @Massimi40945796 @toto9797979797 @ScuolaNoCovid Trovi? Nella maggior parte dei casi ho visto che la… -