Se la AEW fosse la NJPW (Di martedì 7 giugno 2022) In più di una occasione si è detto che uno dei modelli maggiormente seguiti dalla AEW nella costruzione del proprio roster è la NJPW. La collaborazione è una logica conseguenza, e infatti vediamo spesso tante scelte che rimandano alla storia della compagnia nipponica. Seppur con quella spruzzata di americanismo che deve andar bene in un programma che va in onda proprio negli Stati Uniti. Ma , cosa ci sarebbe? La strada è quella, ma l'appeal sarebbe differente. Poiché dopo 20 anni di WWE, è difficile convincere il pubblico a seguire uno show che è ben diverso nelle intenzioni e nella produzione. Per quanto il pubblico possa essere conoscitore di ciò che avviene altrove, la reazione poco entusiasta a Hiroshi Tanahashi a Dynamite dimostra che a buona parte dei fan quel mondo lì è sconosciuto. Eppure, potrebbe riprodurne i tornei, ad esempio. Tony Khan ne ...

