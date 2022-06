Sassuolo | incontro con il Psg per Scamacca

Advertising

GIUSPEDU : RT @MarcoBovicelli: #Scamacca,gli occhi del @PSG_inside sull’attaccante classe ‘99(seguito anche dall’#Arsenal):incontro oggi a Milano tra… - hbk_89 : RT @MarcoBovicelli: #Scamacca,gli occhi del @PSG_inside sull’attaccante classe ‘99(seguito anche dall’#Arsenal):incontro oggi a Milano tra… - MarcoBovicelli : #Scamacca,gli occhi del @PSG_inside sull’attaccante classe ‘99(seguito anche dall’#Arsenal):incontro oggi a Milano… - sassuolonews : Scamacca PSG, oggi incontro con l'intermediario. Agustin Alvarez l'erede #calciomercato #Sassuolo - dadoruxo1 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Nella giornata di oggi l’agente di #Scamacca ha avuto un incontro con gli emissari del #PSG a Milano! [ @DiMa… -

Sassuolonews.net

...tramite mail o telefono la sede formiginese del CPF (le altre sedi sono a Maranello e), ... Nelle prossime settimane i referenti del Centro per le Famiglie saranno disponibili per un...Dopo i contatti delle ultime settimane e l'di Londra di qualche giorno fa tra il ds ... A partire da Domenico Berardi () e Nicolò Zaniolo (Roma), sui quali è forte la concorrenza del ... Calciomercato Sassuolo: incontro Carnevali-Ausilio, 4 nomi sul piatto Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante del Sassuolo sarebbe finito infatti anche nei radar del Psg. In giornata ci sarebbe già stato un incontro a Milano tra i dirigenti neroverdi e il ...Gianluca Scamacca non piace solo in Italia. Stando a Sky Sport, l'attaccante del Sassuolo sarebbe finito infatti anche nei radar del Psg. In giornata ...