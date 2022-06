Referendum | Berlusconi “Appello agli italiani | andate a votare”

(Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domenica 12 giugno si terranno deifondamentali in materia di giustizia, che potrebbero contribuire a fare dell’Italia un Paese più garantista e quindi più libero. Di questisi parla poco o nulla: evidentemente qualcuno non vuole che glisi pronuncino su un tema che da trent’anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, la terzietà del giudice, la neutralità politica della magistratura. Rivolgo unaccorato a tutti gliperchè vadano ae diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente”. Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia Silvio. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo ...

'Incredibilmente invece - prosegue- di questisi parla poco o nulla. Incredibilmente si è deciso di votare in un giorno soltanto, il 12 giugno, e non è mai successo che il ...'