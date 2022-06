Più vicina la Piattaforma notifiche Pa, dal 21 giugno in vigore il Regolamento (Di martedì 7 giugno 2022) 58 , del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno. La Piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte ... Leggi su funzionepubblica.gov (Di martedì 7 giugno 2022) 58 , del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6. Laè affidata alla società PagoPA, ed è parte ...

Più vicina la Piattaforma notifiche Pa, dal 21 giugno in vigore il Regolamento Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più "domicili digitali", consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare ...