Lo scatto in corsa non è piaciuto, perché colei che ha fatto delle curve un simbolo di fierezza mica può poi combatterle (Di martedì 7 giugno 2022) Vanessa Incontrada criticata per l’ennesima volta sui social. E il motivo è sempre quello: il suo corpo. Questa volta – a sollevare critiche e commenti – è bastato uno scatto in cui è impegnata in una corsa, poiché in sostanza una donna apertamente in pace con le sue curve non ha il diritto di prendersi cura di sé. Vanessa Incontrada: successi, famiglia, stile guarda le foto Leggi anche › Dalla body positivity alla body neutrality: quando l’importante è stare bene col proprio ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Vanessa Incontrada criticata per l’ennesima volta sui social. E il motivo è sempre quello: il suo corpo. Questa volta – a sollevare critiche e commenti – è bastato unoin cui è impegnata in una, poiché in sostanza una donna apertamente in pace con le suenon ha il diritto di prendersi cura di sé. Vanessa Incontrada: successi, famiglia, stile guarda le foto Leggi anche › Dalla body positivity alla body neutrality: quando l’importante è stare bene col proprio ...

IOdonna : Lo scatto in corsa non è piaciuto, perché colei che ha fatto delle curve un simbolo di fierezza mica può poi combat… - 13_FCIM : RT @MarcoLai_23: A questa pazzesca capacità di corsa riesce ad abbinare un piede morbido per fornire cross dal fondo (82° percentile xA e 7… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Sorpasso #Liverani sulla folta concorrenza nella corsa alla panchina rossoblù: l'ex allenatore del… - ErGeometra : RT @MarcoLai_23: A questa pazzesca capacità di corsa riesce ad abbinare un piede morbido per fornire cross dal fondo (82° percentile xA e 7… - ArMa1518 : RT @MarcoLai_23: A questa pazzesca capacità di corsa riesce ad abbinare un piede morbido per fornire cross dal fondo (82° percentile xA e 7… -