La Corea del Nord prepara il test nucleare e si rischia il baratro con gli Usa (Di martedì 7 giugno 2022) Gli Stati Uniti avvertono la Corea del Nord: nel caso in cui Pyongyang dovesse procedere con un nuovo test nucleare, che sarebbe il settimo della sua storia ma il primo dal 3 settembre 2017, la risposta sarebbe «rapida e forte». Lo ha dichiarato la numero due del Dipartimento di Stato Usa, Wendy Sherman, in queste ore a Seul, dove ha incontrato il suo omologo sud-Coreano, il vice ministro degli Esteri, Cho Hyun-dong. «Qualsiasi test nucleare sarebbe una completa violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite», ha detto Sherman dopo l'incontro, secondo quanto riporta l'agenzia Yonhap, e «ci sarebbe una risposta rapida e forte a un simile test». Sherman ha poi aggiunto che «il mondo intero risponderà in modo forte e chiaro. Siamo ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Gli Stati Uniti avvertono ladel: nel caso in cui Pyongyang dovesse procedere con un nuovo, che sarebbe il settimo della sua storia ma il primo dal 3 settembre 2017, la risposta sarebbe «rapida e forte». Lo ha dichiarato la numero due del Dipartimento di Stato Usa, Wendy Sherman, in queste ore a Seul, dove ha incontrato il suo omologo sud-no, il vice ministro degli Esteri, Cho Hyun-dong. «Qualsiasisarebbe una completa violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite», ha detto Sherman dopo l'incontro, secondo quanto riporta l'agenzia Yonhap, e «ci sarebbe una risposta rapida e forte a un simile». Sherman ha poi aggiunto che «il mondo intero risponderà in modo forte e chiaro. Siamo ...

