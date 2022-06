Koulibaly, l’ex agente: “Il Napoli dovrà farlo per trattenerlo” (Di martedì 7 giugno 2022) Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Non pensavo facesse così bene a Napoli, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto e così bene. L’ho visto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale, è stato fantastico”. Napoli Koulibaly (Getty Images) “Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli, ma la società deve fare uno sforzo. Koulibaly tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi; ora tocca al Napoli fare la sua parte. Kalidou non farà sconti a De Laurentiis: ciò non toglie che sia rimasto con piacere a Napoli, ma lo sforzo non lo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Bruno Satin, exdi Kalidou, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Di seguito quanto evidenziato: “Non pensavo facesse così bene a, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto e così bene. L’ho visto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale, è stato fantastico”.(Getty Images) “Secondo me il suo futuro potrebbe essere a, ma la società deve fare uno sforzo.tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi; ora tocca alfare la sua parte. Kalidou non farà sconti a De Laurentiis: ciò non toglie che sia rimasto con piacere a, ma lo sforzo non lo ...

