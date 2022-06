Advertising

ileanariparbel6 : RT @Capezzone: Boris Johnson ce l’ha fatta nel voto di fiducia, ma il suo non è stato affatto un trionfo. Il risultato è simile a quello ot… - Zeta_Luiss : ????'Penso sia un risultato convincente. Ora possiamo andare avanti e concentrarci sulle cose che contano davvero per… - buronjek : RT @Capezzone: Boris Johnson ce l’ha fatta nel voto di fiducia, ma il suo non è stato affatto un trionfo. Il risultato è simile a quello ot… - IraMashura2022 : RT @Capezzone: Boris Johnson ce l’ha fatta nel voto di fiducia, ma il suo non è stato affatto un trionfo. Il risultato è simile a quello ot… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ???? Il premier britannico Boris #Johnson, citato dalla Press Association, ha detto che il suo governo può ora 'andare avanti' d… -

Agenzia ANSA

ha commentato il voto di fiducia in maniera ottimistica, definendolo "un buonper la politica e per il paese". Ma sono in molti a pensare cheprobabilmente non riuscirà a ...commenta ildel voto di sfiducia dei parlamentari conservatori nei confronti della sua leadership come "convincente" e "decisivo", nonostante una significativa e sostanziale ... Johnson, risultato voto 'convincente', governo va avanti - Ultima Ora Il premier britannico commenta il voto del Parlamento: "Un grande risultato politico e per il paese". (LaPresse) Il risultato del voto di fiducia è “decisivo” e “ciò significa che come governo possiam ...'Penso che sia un risultato estremamente buono, positivo, convincente e decisivo, che ci consente di andare avanti, di unirci e di concentrarci ...