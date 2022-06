Isola dei Famosi, Nick Luciani sbotta contro Nicolas Vaporidis: "Non lo sopporto più!!" (Di martedì 7 giugno 2022) Nuove tensioni tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi: il cantante romano contro Nicolas "Fa il leader senza essere leader" Leggi su comingsoon (Di martedì 7 giugno 2022) Nuove tensioni tra i naufraghi dell'dei: il cantante romano"Fa il leader senza essere leader"

Advertising

Disperlinglibe1 : Ci potrebbero essere votazioni giuste (se non si intrometteranno dei fandom e sarà difficile) solo in finale, quand… - ParliamoDiNews : Marco Cucolo malore dopo eliminazione di Lory/ Nuovo ritiro all`Isola dei Famosi 2022? #LoryDelSanto #MarcoCucolo… - robertazennaro : RT @gibadda: #Mommotino #GibaddaWines #SardinianWines In alto i calici, oggi abbiamo un’ottima notizia a cui brindare! ?????? Il nostro Mommo… - Disperlinglibe1 : Nick e Marco nn potranno vincere perchè i nostri voti a favore nn potranno annullare quelli del branco ensemble e d… - giuliana1655 : RT @IlMinotauro_: La strategia di nick è chiara. Andare contro i più forti per far abbassare loro i consensi, passare da vittima (basta ved… -