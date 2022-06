Il 16 giugno scade l’IMU: cosa cambia? (Di martedì 7 giugno 2022) Il prossimo 16 giugno c’è una scadenza importante: tutti i proprietari di case, terreni agricoli, ville ed uffici dovranno versare la prima rata dell’IMU. Entro il 16 dicembre, poi, va versato il saldo ed eventuale conguaglio (seconda rata). Trattasi di un’imposta comunale sui beni immobiliari che non va pagata per la prima abitazione, a meno che Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 7 giugno 2022) Il prossimo 16c’è unanza importante: tutti i proprietari di case, terreni agricoli, ville ed uffici dovranno versare la prima rata del. Entro il 16 dicembre, poi, va versato il saldo ed eventuale conguaglio (seconda rata). Trattasi di un’imposta comunale sui beni immobiliari che non va pagata per la prima abitazione, a meno che Il Blog di Giò.

