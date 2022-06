Formula 1, Williams multata per violazioni sui limiti di costo (Di martedì 7 giugno 2022) Multa da 25mila dollari per la Williams, come annunciato in queste ore dalla Fia. Il team infatti non ha rispettato le regole per i limiti di spesa, fissati in 145 milioni di dollari per la stagione 2021 e 140 milioni di dollari per la stagione 2022. Più precisamente Williams è stata multata in quanto non è stata in grado di presentare la documentazione richiesta entro il 31 marzo 2022 per i conti della stagione 2021. Una mancanza rilevata spontaneamente dalla scuderia, che ha consegnato la documentazione necessaria entro il 31 maggio e si impegna a pagare con la consapevolezza di andare incontro a sanzioni ben più pesanti in caso di recidiva. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Multa da 25mila dollari per la, come annunciato in queste ore dalla Fia. Il team infatti non ha rispettato le regole per idi spesa, fissati in 145 milioni di dollari per la stagione 2021 e 140 milioni di dollari per la stagione 2022. Più precisamenteè statain quanto non è stata in grado di presentare la documentazione richiesta entro il 31 marzo 2022 per i conti della stagione 2021. Una mancanza rilevata spontaneamente dalla scuderia, che ha consegnato la documentazione necessaria entro il 31 maggio e si impegna a pagare con la consapevolezza di andare incontro a sanzioni ben più pesanti in caso di recidiva. SportFace.

