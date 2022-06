Dieta vegetariana: può fare bene a tutte le età | Cosa dice la ricerca (Di martedì 7 giugno 2022) La Dieta vegetariana è salutare. Se bene calibrata ha tutto l’apporto proteico necessario anche per i bambini in fase di crescita. Negli ultimi anni si sente molto parlare della Dieta vegetariana e vegana. Uno stile di vita e un tipo di alimentazione considerato benefico per la salute. Al contempo, si tratta di una Dieta con il quale tutelare anche il benessere degli animali. In molti hanno criticato questo stile alimentare, evidenziando il rischio di carenze nutrizionali. Un recente studio smentisce questo argomento, evidenziando come anche nella fase di crescita, l’alimentazione vegetariana non compromette la crescita sana dei bambini. La Dieta vegetariana fa bene anche ai bambini? ... Leggi su newstv (Di martedì 7 giugno 2022) Laè salutare. Secalibrata ha tutto l’apporto proteico necessario anche per i bambini in fase di crescita. Negli ultimi anni si sente molto parlare dellae vegana. Uno stile di vita e un tipo di alimentazione consideratofico per la salute. Al contempo, si tratta di unacon il quale tutelare anche ilssere degli animali. In molti hanno criticato questo stile alimentare, evidenziando il rischio di carenze nutrizionali. Un recente studio smentisce questo argomento, evidenziando come anche nella fase di crescita, l’alimentazionenon compromette la crescita sana dei bambini. Lafaanche ai bambini? ...

