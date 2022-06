Da Pobega a Cancellieri | serve classe - Sport - Calcio - quotidiano net

Advertising

In alto da sinistra Federico Gatti e Giorgio Scalvini. A sinistra, Tommaso. Sotto da sinistra, Samuele Ricci e Matteodi Paolo Grilli Mezza Italia storse il naso quando, nel settembre 2018, venne convocato in azzurro Nicolò Zaniolo, che non aveva ancora ...Mancini, invece, di coraggio ne da vendere: lo confermano i sei debuttanti assoluti (, Dimarco, Frattesi, Gnonto,, Ricci) lanciati in un colpo solo contro la Germania, indicata come ... Da Pobega a Cancellieri, serve classe Mezza Italia storse il naso quando, nel settembre 2018, venne convocato in azzurro Nicolò Zaniolo, che non aveva ancora calcato i campi della serie A. Mancini ci aveva visto giusto, e un’altra conferm ...Come riportato da TMW, questo è la formazione provata dal tecnico azzurro: (4-3-3) Meret; Calabria, Bonucci, Mancini, Dimarco; Barella, Esposito, Pobega; Cancellieri, Raspadori, Caprari.