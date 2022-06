Covid, oggi nel Lazio 3.623 nuovi casi positivi e 6 decessi: i numeri dal territorio (Di martedì 7 giugno 2022) Continua senza sosta il monitoraggio dei casi Covid. Nonostante ultimamente i casi stiano diminuendo, è importante cercare di fare un punto della situazione così da poter comprendere l’andamento del virus. Leggi anche: Covid Lazio, i casi da reinfezione ora iniziano a preoccupare: «Bisogna fare la quarta dose» Covid Lazio Come spiega l’assessore D’Amato, “oggi nel Lazio su un totale di 28.759 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (+2.254), 6 i decessi (+3), 516 i ricoverati (+4). 32 le terapie intensive. Si contano 2.788 guariti. Al momento il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%. i casi a Roma città ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Continua senza sosta il monitoraggio dei. Nonostante ultimamente istiano diminuendo, è importante cercare di fare un punto della situazione così da poter comprendere l’andamento del virus. Leggi anche:, ida reinfezione ora iniziano a preoccupare: «Bisogna fare la quarta dose»Come spiega l’assessore D’Amato, “nelsu un totale di 28.759 tamponi, si registrano 3.623(+2.254), 6 i(+3), 516 i ricoverati (+4). 32 le terapie intensive. Si contano 2.788 guariti. Al momento il rapporto trae tamponi è al 12,5%. ia Roma città ...

