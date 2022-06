(Di martedì 7 giugno 2022) Rimini, 7 giu. - "Non solo uno spazio espositivo, ma idee innovative e progetti". Così Vassili, digital library (Mic), alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022, di cui ...

Advertising

TV7Benevento : Casula (Mic): 'Al Wmf con Startup 4 culture' - - fisco24_info : Casula (Mic): 'Al Wmf con Startup 4 culture': (Adnkronos) - 'Non solo uno spazio espositivo, ma idee innovative e p… - ilfestival : Martedì 7 giugno alle 11.30 Conferenza Stampa. @cosmanolombardo presenterà le novità del #WMF2022. Tra gli ospiti,… -

Adnkronos

Rimini, 7 giu. - "Non solo uno spazio espositivo, ma idee innovative e progetti". Così Vassili, digital library (), alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022, di cui Adnkronos è main media partner, ha parlato della partecipazione del ministero della Cultura. "Dalla ...Rimini, 7 giu. - "Non solo uno spazio espositivo, ma idee innovative e progetti". Così Vassili, digital library (), alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022, di cui Adnkronos è main media partner, ha parlato della partecipazione del ministero della Cultura. "Dalla ... Casula (Mic): 'Al Wmf con Startup 4 culture' (Adnkronos) – “Non solo uno spazio espositivo, ma idee innovative e progetti”. Così Vassili Casula, digital library (Mic), alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022, di cui ...Dalla Preistoria a oggi. Due giorni di convegno con oltre 20 relatori per parlare di Chiaramonti e del suo territorio. Inizia sabato alle 9 nella Sala Consiliare del Comune l'appuntamento organizzato ...