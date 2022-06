Caro energia: triplicate le bollette per i Comuni, i sindaci preoccupati (Di martedì 7 giugno 2022) Le Amministrazioni comunali sono alle prese con il Caro energia. bollette quasi triplicate, avanzi di bilancio congelati per cercare di far fronte alle spese di gas e corrente elettrica. Per il momento si salva chi aveva stipulato un contratto con tariffa bloccata: sfangati i primi tre mesi del 2022, ora sono quasi tutti in scadenza e rinnovarli alle stesse condizioni non è più vantaggioso. Quindi si torna alla tariffa variabile, una parte di quota fissa e una parte in base ai consumi. Qualche fondo statale è arrivato, ma non è sufficiente. Se si pensa poi ai conguagli di fine anno lo scenario si fa drammatico. Cristian Vezzoli, sindaco di Seriate, è preoccupato in tal senso: “Di solito il conguaglio è in linea con le nostre previsioni ma quest’anno non sarà di certo così. Solitamente all’anno spendiamo circa 750mila ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) Le Amministrazioni comunali sono alle prese con ilquasi, avanzi di bilancio congelati per cercare di far fronte alle spese di gas e corrente elettrica. Per il momento si salva chi aveva stipulato un contratto con tariffa bloccata: sfangati i primi tre mesi del 2022, ora sono quasi tutti in scadenza e rinnovarli alle stesse condizioni non è più vantaggioso. Quindi si torna alla tariffa variabile, una parte di quota fissa e una parte in base ai consumi. Qualche fondo statale è arrivato, ma non è sufficiente. Se si pensa poi ai conguagli di fine anno lo scenario si fa drammatico. Cristian Vezzoli, sindaco di Seriate, è preoccupato in tal senso: “Di solito il conguaglio è in linea con le nostre previsioni ma quest’anno non sarà di certo così. Solitamente all’anno spendiamo circa 750mila ...

Advertising

maxpat7531 : RT @marantz73: @ConniCostini Sono scuse. La. Guerra in Ucraina non ha nulla a che vedere con questi rincari. Proviene tutto dal caro energi… - ConniCostini : RT @marantz73: @ConniCostini Sono scuse. La. Guerra in Ucraina non ha nulla a che vedere con questi rincari. Proviene tutto dal caro energi… - BignamiBignami : RT @angelo_falanga: Il caro energia fa ricco anche lo Stato: ad aprile 3,7 miliardi in più da accise e Iva. - PippoPusante : Il caro energia fa ricco anche lo Stato: ad aprile 3,7 miliardi in più da accise e Iva. - angelo_falanga : Il caro energia fa ricco anche lo Stato: ad aprile 3,7 miliardi in più da accise e Iva. -