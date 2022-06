Calcio: Zerbin, 'esordio in Nazionale un onore, non me lo aspettavo' (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "Il mio è stato un percorso lungo e molto tortuoso, ma sono contento di essere qua: è un onore, non me lo aspettavo. Due anni fa ero in questo stadio ma in Serie C, essere qui con la Nazionale è un sogno che si avvera". Sono le parole di Alessio Zerbin alla Rai dopo il debutto con l'Italia nella vittoria contro l'Ungheria in Nations League per 2-1. "E' un momento che ancora non riesco a godere a pieno. Mancini mi ha detto di essere me stesso e di divertirmi, la cosa principale. Sono migliorato tanto in fase di realizzazione, si sono visti i progressi, prima facevo un po' fatica. Con il Napoli c'è stata una trattativa lunga ma la fiducia di Giuntoli è stata grande, da parte mia credo di averlo ripagato nel miglior modo possibile". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "Il mio è stato un percorso lungo e molto tortuoso, ma sono contento di essere qua: è un, non me lo. Due anni fa ero in questo stadio ma in Serie C, essere qui con laè un sogno che si avvera". Sono le parole di Alessioalla Rai dopo il debutto con l'Italia nella vittoria contro l'Ungheria in Nations League per 2-1. "E' un momento che ancora non riesco a godere a pieno. Mancini mi ha detto di essere me stesso e di divertirmi, la cosa principale. Sono migliorato tanto in fase di realizzazione, si sono visti i progressi, prima facevo un po' fatica. Con il Napoli c'è stata una trattativa lunga ma la fiducia di Giuntoli è stata grande, da parte mia credo di averlo ripagato nel miglior modo possibile".

