Calcio: U.21. Miretti 'Bella emozione, spero avere altre opportunità' (Di martedì 7 giugno 2022) Il 18enne della Juventus è stato tra gli artefici della vittoria in casa del Lussemburgo. ROMA - "Per me è una grandissima soddisfazione. Già essere qui è un onore, da sotto età essere convocato nell'...

