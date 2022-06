Caimi (Pio Albergo Trivulzio): 'Un hub di salute per tutti' (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos salute) - La prevenzione come motore di innovazione: il Pio Albergo Trivulzio ha messo a frutto l'esperienza maturata durante la pandemia da Sars-Cov2 per ripensare al ruolo degli hub vaccinali interni a una Rsa. L'obiettivo intrapreso di recente è infatti la creazione di un centro di profilassi e medicina preventiva, in linea con la pianificazione del Sistema sanitario regionale, che valorizzi la medicina di prossimità. La campagna di vaccinazione anti Covid, avviata il 27 dicembre 2020, in pochi giorni ha raggiunto il 99% degli ospiti e degli operatori. E nel maggio 2021 il centro vaccinale è stato aperto alla popolazione, trasformandolo in un vero e proprio hub, capace di erogare al 31 marzo scorso circa 245mila somministrazioni vaccinali. Tramite un apposito portale, inoltre, è stato attivato un piano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - La prevenzione come motore di innovazione: il Pioha messo a frutto l'esperienza maturata durante la pandemia da Sars-Cov2 per ripensare al ruolo degli hub vaccinali interni a una Rsa. L'obiettivo intrapreso di recente è infatti la creazione di un centro di profilassi e medicina preventiva, in linea con la pianificazione del Sistema sanitario regionale, che valorizzi la medicina di prossimità. La campagna di vaccinazione anti Covid, avviata il 27 dicembre 2020, in pochi giorni ha raggiunto il 99% degli ospiti e degli operatori. E nel maggio 2021 il centro vaccinale è stato aperto alla popolazione, trasformandolo in un vero e proprio hub, capace di erogare al 31 marzo scorso circa 245mila somministrazioni vaccinali. Tramite un apposito portale, inoltre, è stato attivato un piano di ...

Advertising

italiaserait : Caimi (Pio Albergo Trivulzio): ‘Un hub di salute per tutti’ - LocalPage3 : Caimi (Pio Albergo Trivulzio): 'Un hub di salute per tutti’ - TV7Benevento : Caimi (Pio Albergo Trivulzio): 'Un hub di salute per tutti’ - -

Caimi (Pio Albergo Trivulzio): 'Un hub di salute per tutti’ Il Tempo Caimi (Pio Albergo Trivulzio): ‘Un hub di salute per tutti’ Condividi questo articolo:Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) – La prevenzione come motore di innovazione: il Pio Albergo Trivulzio ha messo a frutto l’esperienza maturata durante la pandemia da Sars-Co ... Condividi questo articolo:Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) – La prevenzione come motore di innovazione: il Pio Albergo Trivulzio ha messo a frutto l’esperienza maturata durante la pandemia da Sars-Co ...