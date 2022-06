Billie Jean King Cup 2022 | sarà Glasgow ad ospitare le Finals

(Di martedì 7 giugno 2022)adleCup, in programma dall’8 al 13 novembre. Lo ha annunciato l’International Tennis Federation (ITF). Le finali della più importante competizione a squadre femminile di tennis si svolgeranno sul veloce indoor all’Emirates Arena di, in Scozia. La Gran Bretagna, in quanto Paese ospitante, si aggiungerà quindi alle qualificate Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Italia, Kazakistan, Polonia, Spagna, Slovacchia, Svizzera a Stati Uniti nella lotta per il titolo. SportFace.

