Benevento | dopo la schiarita i programmi | obbligo lista e novità prestiti

Le parole di Oreste Vigorito hanno rasserenato l'ambiente. Il, come già annunciato in precedenza dal sindaco Clemente Mastella, si presenterà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Chiarito il "malinteso", è tempo di voltare pagina e tornare a progettare l'annata 2022/23. I primi passi erano già stati mossi: dalla decisione di tornare a lavora e sudare a Cascia per il ritiro estivo, alla riconferma di Pasquale Foggia nel ruolo di direttore sportivo. Manca ufficialmente la tessera dell'allenatore, anche se in realtà i giallorossi un tecnico ce l'hanno perché Fabio Caserta è legato contrattualmente per un altro anno alla società di via Santa Colomba. Gli indizi lasciano presagire che non ci saranno ribaltoni, il tecnico di Melito di Porto Salvo attende solo l'ok definitivo ...