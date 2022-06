Austria Danimarca, dopo il blackout si apre una voragine in campo (Di martedì 7 giugno 2022) Non bastava il blackout: nella partita di ieri tra Austria e Danimarca a Vienna si è aperta una buca molto profonda nel campo Una partita diretta da David Lynch, quella tra Austria e Danimarca, vinta dai danesi per 2-1, ma che verrà ricordata per altri motivi extra calcistici. A huge hole appeared on the field after the Austria vs. Denmark game ended last night ? pic.twitter.com/1pMUTPYxmt— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022 A cominciare dal blackout che ha colpito Vienna facendo slittare il calcio d’inizio alle 22.15 Nel finale della partita poi si è aperta una buca molto grande e molto profonda nel cerchio di centrocampo che, se presa da qualche giocatore in movimento, avrebbe potuto causare qualche grave infortunio. Sia che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Non bastava il: nella partita di ieri traa Vienna si è aperta una buca molto profonda nelUna partita diretta da David Lynch, quella tra, vinta dai danesi per 2-1, ma che verrà ricordata per altri motivi extra calcistici. A huge hole appeared on the field after thevs. Denmark game ended last night ? pic.twitter.com/1pMUTPYxmt— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022 A cominciare dalche ha colpito Vienna facendo slittare il calcio d’inizio alle 22.15 Nel finale della partita poi si è aperta una buca molto grande e molto profonda nel cerchio di centroche, se presa da qualche giocatore in movimento, avrebbe potuto causare qualche grave infortunio. Sia che ...

