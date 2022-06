Animali imprigionati in gabbie minuscole salvati dalla Asl

Advertising

martelgeppj1 : @Ermes71605605 @Erminio71890018 @Pontifex_it Certo che conosco ciò che fa la frusta in mano ad un donatore x domare… - Vaffanculofasci : @itboysanii Ci sono altri due casi, essere mangiati da animali terrestri, o vederli una volta imprigionati negli ac… -

ParmaToday

Nelle profondita marine esistono solo scheletrio divorati da pesci giganti mentre, ...Potremmo sopportare l'idea di scomparire come umanita per lasciare il posto a questi eleganti...In seguito, quando vengononel suo laboratorio, vediamo che dopo la sua trasformazione i pipistrelli passano da essereselvatici ad accettarlo come "uno di loro". La sfida è ... domenica 5 giugno giornata mondiale dell'ambiente. animalisti parmensi in piazza contro allevamenti e sfruttamento animale: vogliamo il cambiamento. Nel 2016 i veterinari della Asl avevano trovato un migliaio di animali ammassati in gabbie troppo piccole e denutriti. Chi voleva venderli è ora sotto processo ...Siamo nel 2022, bisogna andare avanti e avere il coraggio di cambiare, perchè è solo per un’assurda tradizione che i maiali non vengono visti e riconosciuti come creature, proprio come succede in ogni ...