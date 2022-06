Alle amministrative il Centrodestra va in frantumi, Matteo e Giorgia sempre più ai ferri corti (Di martedì 7 giugno 2022) Sono lontani i tempi in cui il Centrodestra poteva definirsi una coalizione granitica e con un leader ben identificato. Un miraggio che si è sgretolato definitivamente con le prossime amministrative dove, in diversi comuni, Fratelli d’Italia e Lega supporteranno candidati rivali. Una spaccatura che non può più essere celata e che Matteo Salvini imputa agli Alleati-rivali di Fratelli d’Italia. Centrodestra DIVISO SU TUTTO Ma Giorgia Meloni respinge questa ricostruzione che vede FdI come unica responsabile della divisione del Centrodestra. Per la leader questa è “una lettura un po’ distorta, francamente” e per questo consiglia al leghista “maggiore prudenza” nelle dichiarazioni. “Ci sono dei comuni nei quali FdI ha fatto una scelta diversa da Lega e Forza Italia, comuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Sono lontani i tempi in cui ilpoteva definirsi una coalizione granitica e con un leader ben identificato. Un miraggio che si è sgretolato definitivamente con le prossimedove, in diversi comuni, Fratelli d’Italia e Lega supporteranno candidati rivali. Una spaccatura che non può più essere celata e cheSalvini imputa agliati-rivali di Fratelli d’Italia.DIVISO SU TUTTO MaMeloni respinge questa ricostruzione che vede FdI come unica responsabile della divisione del. Per la leader questa è “una lettura un po’ distorta, francamente” e per questo consiglia al leghista “maggiore prudenza” nelle dichiarazioni. “Ci sono dei comuni nei quali FdI ha fatto una scelta diversa da Lega e Forza Italia, comuni ...

