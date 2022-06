Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 20:30 (Di lunedì 6 giugno 2022) Viabilità DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 Roma-NAPOLI, RIMOSSI I VEICOLI COINVOLTI NELL’INCIDENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, CIRCOLazioNE SCORREVOLE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, ANCORA CHIUSA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, SONO IN CORSO I RILIEVI DEL CASO TRAFFICO CONGESTIONATO DA CASTEL DI GUIDO A VIA DI MALAGROTTA E DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO ORA IL TRASPORO FERROVIARIO PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI LINEA NEI PRESSI DI Roma PRENESTINA. IL TRAFFICO PERMANE SOSPESO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)DEL 6 GIUGNOORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1-NAPOLI, RIMOSSI I VEICOLI COINVOLTI NELL’INCIDENTE, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, CIRCONE SCORREVOLE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, ANCORA CHIUSA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, SONO IN CORSO I RILIEVI DEL CASO TRAFFICO CONGESTIONATO DA CASTEL DI GUIDO A VIA DI MALAGROTTA E DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, NEI DUE CASI IN DIREZIONEATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO ORA IL TRASPORO FERROVIARIO PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL TRATTO DI LINEA NEI PRESSI DIPRENESTINA. IL TRAFFICO PERMANE SOSPESO SULLA ...

